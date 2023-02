Noemi Bocchi | malattia rivelata su Instagram | «Soffro di diastasi addominale» Totti commuove tutti

(Di giovedì 23 febbraio 2023)rompe il silenzio. Uno sfogo social che da tempo era atteso... ma non è su Francescoe sulla loro storia d'amore che da mesi riempie le pagine del gossip italiano e non...

'C'è un tempo per ogni cosa... Uno per parlare e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi'. Comincia così il lungo post di, la compagna di Francesco Totti , che su Instagram ha deciso di parlare pubblicamente della patologia da cui è affetta: la diastasi addominale . 'Il più delle volte perché non venivo ...'C'è un tempo per ogni cosa…uno per parlare e uno per tacere':si confida con i suoi follower su Instagram. Nella sua lunga lettera, la compagna di Francesco Totti ha raccontato per la prima volta di un grande dolore con il quale è costretta a vivere ...

Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, ha di recente rivelato di aver sofferto per anni a causa di questa condizione, ma anche di aver intrapreso un percorso per porre fine finalmente alle ...