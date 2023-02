No! L’uomo in questa foto non ha mostrato il dito medio a Biden durante l’incontro a Varsavia (Di giovedì 23 febbraio 2023) A seguito della recente visita del Presidente americano Joe Biden a Varsavia sono circolate diverse notizie false sul suo conto. Una di queste riguarda una foto dove, mentre saluta il pubblico, un uomo mostrerebbe con entrambe le mani il dito medio in segno di disprezzo. «Biden a Varsavia. Non è un fake» scrive un utente condividendo l’immagine, ma si tratta di un fotomontaggio. Per chi ha fretta La foto presenta diverse anomalie, in particolare per le luci e le ombre nelle mani delL’uomo che mostrerebbe il dito medio con entrambe le mani. Entrambe le mani sono la stessa immagine, replicata per posizionarle con un programma di fotoritocco al posto di quelle ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) A seguito della recente visita del Presidente americano Joesono circolate diverse notizie false sul suo conto. Una di queste riguarda unadove, mentre saluta il pubblico, un uomo mostrerebbe con entrambe le mani ilin segno di disprezzo. «. Non è un fake» scrive un utente condividendo l’immagine, ma si tratta di unmontaggio. Per chi ha fretta Lapresenta diverse anomalie, in particolare per le luci e le ombre nelle mani delche mostrerebbe ilcon entrambe le mani. Entrambe le mani sono la stessa immagine, replicata per posizionarle con un programma diritocco al posto di quelle ...

