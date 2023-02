No! L’influenza spagnola non è stata «causata da vaccini infetti» (Di giovedì 23 febbraio 2023) «La febbre spagnola fu causata da vaccini infetti». È questa l’affermazione che alcuni utenti stanno diffondendo su Facebook. Questi sarebbero stati «dati obbligatoriamente ai nostri militari di ritorno da oltre oceano dalla 1a guerra mondiale». Si tratta di una vecchia bufala di cui Open si era già occupato, che nell’ultimo periodo è tornata a diffondersi, non solo con post sui social, ma anche con articoli su Internet che usano argomentazioni traballanti per sostenere la loro tesi. Vediamo perché non reggono. Di una cosa siamo già certi, però: a causare la malattia non può essere stato il vaccino antinfluenzale, dato che il primo di questi venne diffuso nell’Unione Sovietica nel 1936. Per chi ha fretta: Un articolo ripreso da diversi post su Facebook sostiene che L’influenza ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) «La febbrefuda». È questa l’affermazione che alcuni utenti stanno diffondendo su Facebook. Questi sarebbero stati «dati obbligatoriamente ai nostri militari di ritorno da oltre oceano dalla 1a guerra mondiale». Si tratta di una vecchia bufala di cui Open si era già occupato, che nell’ultimo periodo è tornata a diffondersi, non solo con post sui social, ma anche con articoli su Internet che usano argomentazioni traballanti per sostenere la loro tesi. Vediamo perché non reggono. Di una cosa siamo già certi, però: a causare la malattia non può essere stato il vaccino antinfluenzale, dato che il primo di questi venne diffuso nell’Unione Sovietica nel 1936. Per chi ha fretta: Un articolo ripreso da diversi post su Facebook sostiene che...

