No! Il segno sulla fronte di Joe Biden non è un livido dovuto alla caduta sulle scale dell’Air Force One (Di giovedì 23 febbraio 2023) Attraverso immagini e video, diversi utenti sostengono che Joe Biden sia rimasto ferito a seguito di una recente caduta sulla scaletta dell’Air Force One in partenza da Varsavia la sera del 22 febbraio 2023. Ciò che viene notato è uno strano segno sulla fronte, per qualcuno definito livido o bernoccolo. In realtà non si tratta di una ferita, ma di una pratica religiosa nota nel mondo cristiano. Per chi ha fretta Le foto e i video che mostrano il segno sulla fronte di Joe Biden fanno riferimento a momenti precedenti alla sua partenza da Varsavia e la caduta sulle scale ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Attraverso immagini e video, diversi utenti sostengono che Joesia rimasto ferito a seguito di una recentettaOne in partenza da Varsavia la sera del 22 febbraio 2023. Ciò che viene notato è uno strano, per qualcuno definitoo bernoccolo. In realtà non si tratta di una ferita, ma di una pratica religiosa nota nel mondo cristiano. Per chi ha fretta Le foto e i video che mostrano ildi Joefanno riferimento a momenti precedentisua partenza da Varsavia e la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kyo181h : Può essere un segno …no? #Bts #BT21xMcdonalds - Lulomarco : RT @Luciano54005104: @ZZiliani No, non sarebbe giusto. il Napoli è stato defraudato di quel titolo, ma festeggiarlo in differita non ha sen… - RiccardoAmato83 : MEZZALULA?? Lukaku a segno, Lautaro no. L'Inter batte il Porto ed è ciò che conta. Partita non banale, basta leg… - ArspoeticaK : RT @Peppeslm: Migliaia di persone a Washington sono scese in piazza in segno di protesta per la visita di Biden in Ucraina. Da notare il ca… - Luciano54005104 : @ZZiliani No, non sarebbe giusto. il Napoli è stato defraudato di quel titolo, ma festeggiarlo in differita non ha… -