No! Il Governo tedesco non ha mai pubblicato questo volantino contro «il neonazismo dei tirocinanti ucraini» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Uno dei temi più battuti dalla propaganda russa, in particolare dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, è quello del neonazismo imperante nel Paese invaso. Per giustificare la tesi, negli ultimi mesi è stato fatto ampio ricorso a bufale e accuse infondate volte a rafforzare la narrazione, che abbiamo provato in molti casi a smentire. L’ultimo episodio riguarda un cartello che si dice provenga dal Ministero della Difesa della Germania. Ma che come vedremo con le autorità tedesche ha poco a che fare. Per chi ha fretta: Una foto molto diffusa raffigurerebbe, a detta degli utenti che la condividono, un avviso del Governo tedesco «affisso nei luoghi dove soldati ucraini vengono addestrati all’uso dei carri armati Leopard». Diverse lacune, omissioni e incongruenze portano a dubitare dell’autenticità del ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Uno dei temi più battuti dalla propaganda russa, in particolare dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, è quello delimperante nel Paese invaso. Per giustificare la tesi, negli ultimi mesi è stato fatto ampio ricorso a bufale e accuse infondate volte a rafforzare la narrazione, che abbiamo provato in molti casi a smentire. L’ultimo episodio riguarda un cartello che si dice provenga dal Ministero della Difesa della Germania. Ma che come vedremo con le autorità tedesche ha poco a che fare. Per chi ha fretta: Una foto molto diffusa raffigurerebbe, a detta degli utenti che la condividono, un avviso del«affisso nei luoghi dove soldativengono addestrati all’uso dei carri armati Leopard». Diverse lacune, omissioni e incongruenze portano a dubitare dell’autenticità del ...

