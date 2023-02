Nikita, l’accusa shock di un’ex Vippona: “Ecco cosa disse su mio fratello morto di tumore” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nikita ancora sotto accusa, questa volta da parte di una ex Vippona la quale non ha mai nutrito una grande simpatia nei suoi confronti. Si tratta di Cristina Quaranta, che sostiene di essere stata eliminata proprio per ‘colpa’ di Nikita (ma nella realtà è stata eliminata per volere del pubblico da casa). Nikita, l’accusa shock... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 febbraio 2023)ancora sotto accusa, questa volta da parte di una exla quale non ha mai nutrito una grande simpatia nei suoi confronti. Si tratta di Cristina Quaranta, che sostiene di essere stata eliminata proprio per ‘colpa’ di(ma nella realtà è stata eliminata per volere del pubblico da casa).... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Nikita, l’accusa shock di un’ex Vippona: “Ecco cosa disse su mio fratello morto di tumore” #gfvip #nikiters - monia_truscello : @Fabiola63445821 Si chiama vittimismo… quello di cui accusa sempre ad Antonella e Nikita. Ne ha fatte più lei in qu… - _addixtion_ : RT @debohstardust: @DMarissella @JeyPelizon Quindi nikita che non si ricorda niente accusa luca della storia del limbo e l'unico testimone… - Stella645779741 : RT @MangelaVilo: Ho sentito per un attimo Onestini sparlare ancora del fatto che Nikita scriva. Signorini nelle anticipazioni le ha detto c… - Rosy35175660 : RT @MangelaVilo: Ho sentito per un attimo Onestini sparlare ancora del fatto che Nikita scriva. Signorini nelle anticipazioni le ha detto c… -