Newel Health inizia la nuova fase di sviluppo di “Soturi” grazie al grant per la ricerca della Fondazione Michael J Fox

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AboutPharmaHPS : Il finanziamento servirà a far progredire la ricerca e lo sviluppo di Soturi, una #dtx per l’ottimizzazione del pia… -

Terapie digitali per il Parkinson, Newel Health riceve dalla Michael J ... PharmaStar

Parkinson, Newel Health riceve 2,5 milioni di dollari dalla Michael J ... AboutPharma

Newel Health ha ricevuto 2,5 milioni di dollari per sviluppo di Soturi CorrierePL

Viaggio in Italia | La mappa dell'health innovation. “I medici di ... StartupItalia

Terapie digitali: Italia in ritardo, serve un Digital Health Policy Act ... PharmaStar

Developed in partnership with Orion Corporation, Soturi leverages data collected from a wearable sensor, using an algorithm-based decision-making method to optimise and personalise treatment for ...The grant will be used to advance the research and development of the Soturi app, a digital therapeutic (DTx) solution for Parkinson's.