Netflix rinnova l'accordo coi creatori di Dark, ora impegnati con l'adattamento di un celebre fumetto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Netflix ha confermato il suo interesse nei confronti dei creatori di Dark, con un nuovo accordo che li vede lavorare all'adattamento di un famoso fumetto. Netflix ha rinnovato la propria collaborazione con Baran bo Odar e Jantje Friese (i creatori di Dark e 1899) attraverso un patto di 8 cifre. A riportare in esclusiva la notizia è stato Deadline, anticipando che il duo sta lavorando a un nuovo progetto proveniente dal mondo dei fumetti. Baran bo Odar e Jantje Friese, forti di un nuovo grande accordo con Netflix, stanno rivolgendo la loro attenzione verso un adattamento di Something Is Killing The Children, il celebre fumetto firmato da ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023)ha confermato il suo interesse nei confronti deidi, con un nuovoche li vede lavorare all'di un famosohato la propria collaborazione con Baran bo Odar e Jantje Friese (idie 1899) attraverso un patto di 8 cifre. A riportare in esclusiva la notizia è stato Deadline, anticipando che il duo sta lavorando a un nuovo progetto proveniente dal mondo dei fumetti. Baran bo Odar e Jantje Friese, forti di un nuovo grandecon, stanno rivolgendo la loro attenzione verso undi Something Is Killing The Children, ilfirmato da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _nannalisa_ : Netflix rinnova delle serie che sono chiaviche al limite del cringe e non vuole spendere soldi per quel piccolo gio… - Screenweek : #OuterBanks #Netflix rinnova la serie per la quarta stagione - coachelloo : @Iperborea_ Sembra il titolo di una di quelle serie che all’improvviso Netflix non rinnova - angelodurante93 : #Netflix ha di nuovo del sale in zucca e rinnova #OuterBanks per una quarta stagione prima della uscita della terza… ?? - badtasteit : #OuterBanks: #Netflix rinnova in anticipo la serie per una quarta stagione -