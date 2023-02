Netflix cancella il film dei Gorillaz a causa dell’alto costo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Netflix cancella un altro film e stavolta è toccata a quella dei Gorillaz, il gruppo musicale americano. Il sito di streaming, infatti, non è nuovo a questo tipo di mosse, eliminando produzione considerate eccessivamente esose in proporzione al reale potenziale che potrebbero avere sul mercato. Dopo Inside Job e Dead End: Paranormal Park, quindi, un’altra ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)un altroe stavolta è toccata a quella dei, il gruppo musicale americano. Il sito di streaming, infatti, non è nuovo a questo tipo di mosse, eliminando produzione considerate eccessivamente esose in proporzione al reale potenziale che potrebbero avere sul mercato. Dopo Inside Job e Dead End: Paranormal Park, quindi, un’altra ... TAG24.

