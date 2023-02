"Nessun atto osceno". L'assist delle toghe a Fedez e Rosa Chemical (Di giovedì 23 febbraio 2023) I magistrati di Imperia hanno chiesto l'archiviazione dell'esposto contro Fedez e Rosa Chemical per atti osceni a Sanremo. La zampata della Lucarelli: "Come corrono queste procure..." Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) I magistrati di Imperia hanno chiesto l'archiviazione dell'esposto controper atti osceni a Sanremo. La zampata della Lucarelli: "Come corrono queste procure..."

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : In Dio nessun atto di amore, per quanto piccolo, e nessuna generosa fatica vanno perduti. - CMarisangel : RT @ferraralberto: Nessun atto di gentilezza, per quanto piccolo sia, è vano. Forse in questo tempo di Quaresima potremmo farne tanti e sen… - ioete_SD05778 : RT @velocevolo: Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato Esopo #Emozioni a #CasaLettori #festadelgatto ??Robert D… - lnzpcr : Preso atto che ad oggi la piazza non ha la maturità a nessun livello per ambire ad alcun contesto superiore e che n… - infoitcultura : Fedez-Rosa Chemical, la procura chiede l'archiviazione: 'Nessun atto osceno a Sanremo' -