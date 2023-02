‘Nero Ferrarese’ | il romanzo tra noir e pulp di Lorenzo Mazzoni

Leggi su 900letterario

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Una Ferrara ancora scossa per l'omicidio di Federico Aldrovandi piomba nella paura di attentati politici: in prossimità delle Mura è stato rinvenuto il cadavere di un ragazzo appartenente a un'organizzazione di estrema destra, crivellato da colpi d'arma da fuoco. Chi sono gli esecutori del delitto? Pietro Malatesta, protagonista del nuovodi, Nero Ferrarese (Mille Battute Edizioni), ispettore atipico della Squadra Mobile, con un passato da teppista, che gira solo in bicicletta e che divide la casa con la madre tossica, l'ex moglie, un figlio nullafacente e il Boy, il palestrato zero-cerebro che sta con la sua ex, dovrà afferrare il bandolo della matassa. Tra feste di studenti universitari, bar popolati da veterani del tifo da stadio, set pornografici e concerti di musica punk, lo "sbirro anarchico" cercherà il ...