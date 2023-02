Nella Moldavia che trema per le minacce di Putin. Nella resistenza spunta Domnica, l’ex ballerina di capitan Schettino – Il video (Di giovedì 23 febbraio 2023) Quando il presidente russo Vladimir Putin ha fatto tremare la Moldavia con il suo ultimo decreto a molti italiani sarà venuta in mente la cittadina moldava che suo malgrado è divenuta famosa proprio in Italia: Domnica Cemortan. Era la ballerina a bordo della Costa Concordia ospite del capitano Francesco Schettino la sera del drammatico naufragio nelle acque davanti all’isola del Giglio. E la Cemortan è stata in effetti fra le prime in Moldavia a postare sui social il decreto Putin che tanto allarme provoca fra i suoi concittadini. Già perché l’allora ballerina ha decisamente cambiato vita da quando è rientrata in patria. Ed è diventata una attivista politica di primo piano nel suo paese, dando vita a un blog e a una ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Quando il presidente russo Vladimirha fattore lacon il suo ultimo decreto a molti italiani sarà venuta in mente la cittadina moldava che suo malgrado è divenuta famosa proprio in Italia:Cemortan. Era laa bordo della Costa Concordia ospite delo Francescola sera del drammatico naufragio nelle acque davanti all’isola del Giglio. E la Cemortan è stata in effetti fra le prime ina postare sui social il decretoche tanto allarme provoca fra i suoi concittadini. Già perché l’alloraha decisamente cambiato vita da quando è rientrata in patria. Ed è diventata una attivista politica di primo piano nel suo paese, dando vita a un blog e a una ...

