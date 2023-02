Nel mondo la riduzione della mortalità materna si è fermata (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il numero di donne che muoiono per complicazioni legate a gravidanza e parto ha smesso di calare e in alcuni casi è aumentato, dice l’OMS Leggi su ilpost (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il numero di donne che muoiono per complicazioni legate a gravidanza e parto ha smesso di calare e in alcuni casi è aumentato, dice l’OMS

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyMFA : Nel secondo anniversario della tragica morte dell'Ambasciatore Luca Attanasio #Farnesina e Fondazione Mama Sofia po… - vaticannews_it : Il Papa: 'La #Quaresima è un tempo di verità per far cadere le maschere che indossiamo per apparire perfetti agli o… - ZZiliani : DOMANDE Ma perchè #NantesJuventus è diventata una finale? Come ad Haifa e come a Lisbona? Nel mondo reale gli strap… - venexianfrank : @trogloz Avrà imparato dagli Usa ....??????????????....han fatto scuola nel mondo ... - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'L'innovazione è alla base della ricerca clinica nel mondo farmaceutico, passa per l'innovazione… -