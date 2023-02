Negozi sostenibili online | i migliori da conoscere

Leggi su dilei

(Di giovedì 23 febbraio 2023) A molti di noi sarà capitato di voler cambiare qualcosa nel nostro modo di vivere la quotidianità, partendo magari da piccoli oggetti che vorremmo sostituire con alternative più… ma non sappiamo come fare, né dove trovare queste famose alternative. Bene, il mondo del web, al di là dei grandi colossi del market place on line, ci permette non solo di trovare delle alternativeai normali beni di consumo quotidiani realizzati in plastica, ma anche di confrontarle tra loro. Ecco una serie di shopon line che vale la pena! Green Tribù Green Tribù è l’eco shop di Terry, che non solo vende prodotti plastic free per la casa e per la cosmesi, ma insegna anche come utilizzarli e gli errori da evitare quando si passa dagli oggetti di uso comune in plastica a quelli più ...