Neanche le fotocamere di Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ impressionano DxOMark

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo il modello Ultra, ancheS23 epassano ai test diche sembra non convinta nemmeno da loro. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessita_1994 : @SusannaCeccardi Mamma mia se davamo retta a gente come voi,oggi, non avremmo neanche le fotocamere digitali perché… -

... non perdendoun secondo dei momenti chiave, anche in condizioni di scarsa illuminazione. ... Ispirandosi allo stile delleprofessionali, il nuovo X90 Pro integra le tre...: Doppia fotocamera IA 50MP+8MP Doppio... 1.199,99 Vedi su Amazon Scheda tecnica OPPO ...le geometrie delle due semiscocche che combaciano perfettamente e non fanno intravedereun ...

Vivo X90 Pro: smartphone con super fotocamere e retro in pelle Today.it

Vivo X90 Pro: caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia MisterGadget.Tech

vivo X90 Pro – Il sensore imaging più grande mai realizzato FotoNews.blog

Avvistate Tesla Model S e X con nuove videocamere. È l'hardware ... Hardware Upgrade

Il rover Zhurong è stato ripreso dal Mars Reconnaissance Orbiter e ... Hardware Upgrade

Oppo A96 è uno smartphone a cui non manca nulla, neanche una gran batteria con ricarica rapida da 33W e con l'offerta Amazon ora ha anche un prezzo conveniente.Xiaomi 13 sarà presentato ufficialmente per il mercato internazionale il prossimo 26 febbraio. L'annuncio è stato fatto sui canali social dal CEO Lei Jun, che non ha perso l'occasione di scherzare su ...