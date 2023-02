'Ndrangheta: morto in carcere a Parma Giuseppe Nirta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Giuseppe Nirta, di 83 anni, di San Luca (Reggio Calabria), considerato un boss della 'Ndrangheta, è morto a Parma, dove era detenuto dal 2016 nella sezione di alta sicurezza del carcere, dopo il suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023), di 83 anni, di San Luca (Reggio Calabria), considerato un boss della ', è, dove era detenuto dal 2016 nella sezione di alta sicurezza del, dopo il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? 'Ndrangheta, morto in carcere Nirta: chi era lo spietato boss Giuseppe Nirta, 83 anni, era stato coinvolto nella… - ilregginoit : ’Ndrangheta, il boss Giuseppe Nirta è morto nel carcere di Parma - citynowit : ? Dal 2016 si trovava nella sezione di alta sicurezza del carcere di #Parma, dopo il suo arresto avvenuto a #Locri… - concentrazione : #ndrangheta, è morto in carcere a Parma Giuseppe Nirta - gazzettaparma : 'Ndrangheta: è morto in carcere a Parma Giuseppe Nirta , uno dei più spietati boss della faida di San Luca -