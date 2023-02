Nardi tra i migliori otto a Bengaluru (Di giovedì 23 febbraio 2023) Luca Nardi si è qualificato per i quarti di finale del "Bengaluru Open", ricco Challenger ATP dotato di un montepremi di 130.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale stato ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lucasi è qualificato per i quarti di finale del "Open", ricco Challenger ATP dotato di un montepremi di 130.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corrado_nardi : RT @alessiaamanim: Erano tra i più caciaroni della casa, ma il programma ha deciso che in un reality simile è meglio far emergere i comodin… - infoitsport : Reggiana, Nardi: 'Sentire nostri tifosi festeggiare tra fischi stadio è stato top' - corrado_nardi : RT @Sandy___8: Antonella:'Vediamo chi dura di più tra me e lei (come storia). Vediamo chi farà più figli.' L'immaturità di Antonella che s… - corrado_nardi : RT @giochimale: Ivana mi sembra un pochino gelosina di Renegade che da mezz'ora fissa il culetto di Nikita ?? Tra l'altro pure falso perché… - corrado_nardi : RT @Vale41229116: *scoppia la lite tra Matteo e I due mestieranti dopo varie provocazioni* “due settimane che sento che da della puttana a… -