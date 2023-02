Nardella contro il ministro Valditara: “Ha offeso la dirigente del liceo, chieda scusa o si dimetta” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Ci aspettavamo che dopo il pestaggio il ministro sarebbe venuto a Firenze per parlare con gli studenti. E invece non è accaduto. Le sue parole offensive nei confronti della dirigente del liceo Michelangiolo sono inaccettabili, chieda scusa o si dimetta“. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha preso posizione dopo la condanna del ministro Giuseppe Valditara contro la preside del liceo di fronte al quale, sabato scorso, è avvenuto il pestaggio di Azione studentesca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Ci aspettavamo che dopo il pestaggio ilsarebbe venuto a Firenze per parlare con gli studenti. E invece non è accaduto. Le sue parole offensive nei confronti delladelMichelangiolo sono inaccettabili,o si“. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario, che ha preso posizione dopo la condanna delGiuseppela preside deldi fronte al quale, sabato scorso, è avvenuto il pestaggio di Azione studentesca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

