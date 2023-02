Napoli, Zola: “Osimhen è come Drogba, hanno molte cose in comune” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di Prime Video, l’ex trequartista del Napoli Gianfranco Zola ha elogiato, tra gli altri, il centravanti partenopeo Victor Osimhen, commentando in particolare il paragone tra il nigeriano e Didier Drogba, ex attaccante di un’altra squadra nel quale il sardo ha messo in mostra le proprie grandi qualità, ossia il Chelsea: “Osimhen come Drogba? È un paragone che non mi dispiace, sono due giocatori che hanno in comune l’energia che mettono in campo, che è enorme. Oltre alla forza fisica, hanno in comune questa grande aurea. Un modo di stare in campo che trasporta anche gli altri, questa è una caratteristica importante che in pochi ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di Prime Video, l’ex trequartista delGianfrancoha elogiato, tra gli altri, il centravanti partenopeo Victor, commentando in particolare il paragone tra il nigeriano e Didier, ex attaccante di un’altra squadra nel quale il sardo ha messo in mostra le proprie grandi qualità, ossia il Chelsea: “? È un paragone che non mi dispiace, sono due giocatori cheinl’energia che mettono in campo, che è enorme. Oltre alla forza fisica,inquesta grande aurea. Un modo di stare in campo che trasporta anche gli altri, questa è una caratteristica importante che in pochi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 90sfootball : Gianfranco Zola vs Napoli, 1996/97. - 90sfootball : Gianfranco Zola at Napoli. - ilmionapoli : Zola: “Osimhen come Drogba? E’ un paragone che non mi dispiace” - NCN_it : Zola: “Osimhen come Drogba? Una caratteristica unica accomuna questi due giocatori” #Zola #intervista #Osimhen… - SeEarn : Zola: “Osimhen come Drogba? Una caratteristica unica accomuna questi due giocatori” #Zola #intervista #Osimhen… -