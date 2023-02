Napoli, Toni: “Gli azzurri dominano sia in Italia che in Europa” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Luca Toni, ex calciatore, tra le tante, di Fiorentina e Bayern Monaco e campione del mondo 2006, è intervenuto ai microfoni di Prime Video. L’ex bomber Italiano si è soffermato sul Napoli di Luciano Spalletti, che è primo in classifica nel campionato di Serie A a quota 62 punti, e con la vittoria ottenuta al Deutsche Bank Park contro l’Eintracht Francoforte, sul punteggio di 0-2, ha messo una seria ipoteca per l’accesso ai quarti di finale della Champions League: “Il Napoli domina in Italia e in Champions, sta facendo partite straordinarie“. Napoli, Luca Toni “Gli azzurri non devono temere nessuno. Osimhen? È stato ancora protagonista” Esultanza Osimhen, Sassuolo-Napoli Luca Toni ha poi continuato ad ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Luca, ex calciatore, tra le tante, di Fiorentina e Bayern Monaco e campione del mondo 2006, è intervenuto ai microfoni di Prime Video. L’ex bomberno si è soffermato suldi Luciano Spalletti, che è primo in classifica nel campionato di Serie A a quota 62 punti, e con la vittoria ottenuta al Deutsche Bank Park contro l’Eintracht Francoforte, sul punteggio di 0-2, ha messo una seria ipoteca per l’accesso ai quarti di finale della Champions League: “Ildomina ine in Champions, sta facendo partite straordinarie“., Luca“Glinon devono temere nessuno. Osimhen? È stato ancora protagonista” Esultanza Osimhen, Sassuolo-Lucaha poi continuato ad ...

