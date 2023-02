Napoli, senti Cucchi: “Anche nelle difficoltà si vede la bellezza del loro gioco” (Di giovedì 23 febbraio 2023) A due giorni di distanza dalla magica notte di Champions League, che ha visto il Napoli di Luciano Spalletti trionfare per 2-0 contro i padroni di casa dell’Eintracht Francoforte, l’entusiasmo è alle stelle in attesa del match di ritorno. A tenere i propri uomini in allerta, è stato proprio il tecnico toscano, che nel post partita ha pubblicamente imposto il divieto di adagiarsi e credere che la qualificazione sia già nelle loro mani. Ad attendere la formazione tedesca nella sfida di ritorno ci sarà un’atmosfera da brividi, con uno Stadio Diego Armando Maradona stracolmo di napoletani, pronti a supportare la propria squadra. Esultanza NapoliNapoli, Cucchi: “La loro forza è stata quella di non essersi disuniti mai” L’ex radiocronista Rai Riccardo ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) A due giorni di distanza dalla magica notte di Champions League, che ha visto ildi Luciano Spalletti trionfare per 2-0 contro i padroni di casa dell’Eintracht Francoforte, l’entusiasmo è alle stelle in attesa del match di ritorno. A tenere i propri uomini in allerta, è stato proprio il tecnico toscano, che nel post partita ha pubblicamente imposto il divieto di adagiarsi e credere che la qualificazione sia giàmani. Ad attendere la formazione tedesca nella sfida di ritorno ci sarà un’atmosfera da brividi, con uno Stadio Diego Armando Maradona stracolmo di napoletani, pronti a supportare la propria squadra. Esultanza: “Laforza è stata quella di non essersi disuniti mai” L’ex radiocronista Rai Riccardo ...

