Napoli, senti Budel: “La partita con l’Empoli non è assolutamente da sottovalutare” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Durante la trasmissione 1 Football Club su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Budel, noto commentatore ed ex giocatore dell’Empoli, proprio per parlare della prossima partita di campionato che vedrà il Napoli di Luciano Spalletti affrontare la sua ex squadra guidata dal tecnico Paolo Zanetti: “La partita contro l’Empoli non è un impegno da sottovalutare, sono riusciti a mettere in difficoltà moltissime squadre. Ad oggi il beneficio del Napoli è che si può permettere di gestire alcune partite agevolmente, grazie al vantaggio che ha. Nonostante ciò devo portare a casa il risultato, perché già da troppi anni sul finale di campionato ha perso occasioni clamorose. Quest’anno credo debba vincere lo scudetto”. Napoli ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Durante la trasmissione 1 Football Club su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro, noto commentatore ed ex giocatore del, proprio per parlare della prossimadi campionato che vedrà ildi Luciano Spalletti affrontare la sua ex squadra guidata dal tecnico Paolo Zanetti: “Lacontronon è un impegno da, sono riusciti a mettere in difficoltà moltissime squadre. Ad oggi il beneficio delè che si può permettere di gestire alcune partite agevolmente, grazie al vantaggio che ha. Nonostante ciò devo portare a casa il risultato, perché già da troppi anni sul finale di campionato ha perso occasioni clamorose. Quest’anno credo debba vincere lo scudetto”....

