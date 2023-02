Napoli, rinnovo Kim: De Laurentiis vuole blindare il muro orientale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Arrivato da semi-sconosciuto in seguito all’addio pesante di Kalidou Koulibaly, è riuscito a prendere in mano sin da subito le retini della difesa. Kim Min-Jae è ormai il perno principale della retroguardia del Napoli. Nonostante, il sudcoreano arrivasse dalla Süper Lig turca, dove militava nel Fenerbache, ha avuto un ottimo impatto con la Serie A. Mix di fisicità e velocità con grandissimi intercettamenti, queste sono le qualità che ha mostrato il difensore azzurro alla tifoseria partenopea. Popolo che, quando arriva un suo super intervento, urla: “Kim, Kim, Kim!”. Napoli, il Manchester United osserva Kim: De Laurentiis vuole blindare il sudcoreano Kim Min-Jae Il difensore del Napoli Kim Min-Jae avrebbe una clausola variabile, valida per i club esteri, che andrebbe in vigore ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Arrivato da semi-sconosciuto in seguito all’addio pesante di Kalidou Koulibaly, è riuscito a prendere in mano sin da subito le retini della difesa. Kim Min-Jae è ormai il perno principale della retroguardia del. Nonostante, il sudcoreano arrivasse dalla Süper Lig turca, dove militava nel Fenerbache, ha avuto un ottimo impatto con la Serie A. Mix di fisicità e velocità con grandissimi intercettamenti, queste sono le qualità che ha mostrato il difensore azzurro alla tifoseria partenopea. Popolo che, quando arriva un suo super intervento, urla: “Kim, Kim, Kim!”., il Manchester United osserva Kim: Deil sudcoreano Kim Min-Jae Il difensore delKim Min-Jae avrebbe una clausola variabile, valida per i club esteri, che andrebbe in vigore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoGiordano6 : +++Aggiornamento Kim+++ Il Napoli in forte pressing per il rinnovo: la richiesta degli agenti supera nettamente il… - Andrea842631710 : Come dissi in estate, la clausola per #Kim è una delle poche leggerezze che il #Napoli ha commesso in sede di merca… - edoardo_go : RT @MarcoGiordano6: +++Aggiornamento Kim+++ Il Napoli in forte pressing per il rinnovo: la richiesta degli agenti supera nettamente il sala… - Bertolca10 : Tempo di rinnovi in casa Napoli. Automatico quello di #Spalletti per un'altra stagione già da giugno. Per #Kim, ADL… - GiovaDellecurti : RT @MarcoGiordano6: +++Aggiornamento Kim+++ Il Napoli in forte pressing per il rinnovo: la richiesta degli agenti supera nettamente il sala… -