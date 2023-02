Napoli, pacco sospetto al centro spedizioni: all’interno c’erano Rolex e 180mila euro in contanti (Di giovedì 23 febbraio 2023) all’interno di un pacco, che stava per essere spedito, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno scoperto un Rolex modello Datejust e 185.645 euro in contanti. I militari dell’arma sono intervenuti in un centro di spedizione della città e sono riusciti a bloccare l’invio giusto in tempo. Napoli, pacco sospetto al centro spedizioni: all’interno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 febbraio 2023)di un, che stava per essere spedito, i carabinieri del Nucleo Investigativo dihanno scoperto unmodello Datejust e 185.645in. I militari dell’arma sono intervenuti in undi spedizione della città e sono riusciti a bloccare l’invio giusto in tempo.alL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattinodinapoli : Napoli, in un pacco 185mila euro e un Rolex: 2 denunciati - cronachecampane : #CronacadiNapoli #PrimoPiano Napoli, spediti 185mila euro e un Rolex nel pacco; 2 denunciati - VesuvioLive : Pacco sospetto a Napoli poi la scoperta: dentro oltre 185mila euro e un Rolex - corrmezzogiorno : #Napoli Rolex e 185.000 euro in un pacco: sequestrati dai carabinieri - puntomagazine : Trovati in un pacco oltre 185mila euro e un rolex. A scoprirlo i Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli. In… -