Napoli, obiettivo Dahoud: dirà addio al Borussia Dortmund, da battere Milan e Leicester (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è sempre alla ricerca di occasioni che potrebbe offrire il mercato. Come lo potrebbe... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il direttore sportivo del, Cristiano Giuntoli, è sempre alla ricerca di occasioni che potrebbe offrire il mercato. Come lo potrebbe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Napoli, obiettivo Dahoud: dirà addio al Borussia Dortmund, da battere Milan e Leicester: Il direttore sportivo del… - luigifromnapoli : @Clad_Mele @GianniRosano Perché? Che momento è questo? Napoli e Bari giocano per lo stesso obiettivo? - Rikymilanista92 : #ChampionsLeague come andrà a finire: 4' Man City-Real, Bayern-Napoli, Inter-Tottenham, Benfica Dortmund. Semifinal… - enzo_expo_paris : @will_i_am_sag @pisto_gol Povero, perché impazzisci? Sai che tra poco andrai in B e non riesci a stare tranquillo?… - NapoliFCNews : Frattesi-Napoli, chiamata di Giuntoli a Carnevali: spunta anche un altro obiettivo #Napoli #SSCNapoli… -