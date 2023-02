Napoli, Marchetti: “Il gruppo è forte, sa che non deve aver paura di nessuno” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel corso dell’editoriale scritto per il sito Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Marchetti ha elogiato la grande stagione del Napoli e in particolare il lavoro dell’allenatore Luciano Spalletti: “Si conferma ancora una volta quanto è stato importante il lavoro di Spalletti, quanto è forte il gruppo che ha a disposizione l’allenatore toscano e che in stagioni come questa tutto è possibile. Senza andare troppo oltre (anche perché poi le partite vanno giocate) questo Napoli sa che non deve avere paura di nessuno. Ha dei giocatori fantastici, un gioco solido tanto efficace in attacco quanto in difesa, ha un ambiente che lo sa caricare e che lo accompagna“. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel corso dell’editoriale scritto per il sito Tuttomercatoweb.com, il giornalista Lucaha elogiato la grande stagione dele in particolare il lavoro dell’allenatore Luciano Spalletti: “Si conferma ancora una volta quanto è stato importante il lavoro di Spalletti, quanto èilche ha a disposizione l’allenatore toscano e che in stagioni come questa tutto è possibile. Senza andare troppo oltre (anche perché poi le partite vanno giocate) questosa che nondi. Ha dei giocatori fantastici, un gioco solido tanto efficace in attacco quanto in difesa, ha un ambiente che lo sa caricare e che lo accompagna“. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

