Napoli | Marchetti | “È arrivata un’iniezione di fiducia | ma gli azzurri non ne avevano bisogno”

Il giornalista Luca Marchetti, nel suo editoriale per il sito Tuttomercatoweb.com ha parlato del turno di Champions League appena concluso e in particolare della vittoria del Napoli, elogiando la squadra azzurra e l'allenatore Luciano Spalletti: "Si chiude l'andata della Champions League e l'Italia si presenta con 3 vittorie su 3 partite. 4 gol fatti e zero subiti. È vero, due partite in casa, in cui l'uno a zero non può chiaramente far stare tranquillo nessuno. Almeno non tranquilli quanto il Napoli. Ma se avevamo bisogno di un iniezione di fiducia, beh è arrivata. Il Napoli forse era l'unica che non ne aveva bisogno. Ma confrontarsi comunque in Europa con le migliori squadre della competizione e comunque imporre il proprio gioco e la propria ...

