Napoli, Manchester United su Kim: Aurelio De Laurentiis lo blinda (Di giovedì 23 febbraio 2023) Kim è sicuramente uno dei protagonisti di questa stagione del Napoli. Il club azzurro sta macinando vittorie su vittorie e i tifosi iniziano a credere davvero alla vittoria, almeno dello scudetto. Il coreano è una delle rivelazioni e Aurelio De Laurentiis di certo non vuole farselo scappare. Il Manchester United su Kim Stando alle ultime L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Kim è sicuramente uno dei protagonisti di questa stagione del. Il club azzurro sta macinando vittorie su vittorie e i tifosi iniziano a credere davvero alla vittoria, almeno dello scudetto. Il coreano è una delle rivelazioni eDedi certo non vuole farselo scappare. Ilsu Kim Stando alle ultime L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Juve, il retroscena di Del Piero: 'Ferguson mi voleva al Manchester United' - NapoliCapitale : RT @GianmarcoGio: Thierry #Henry elogia il #Napoli: “Nessuno in Serie A è al loro livello. Amo vederli giocare, ma vorrei testarli in una p… - napolista : La Faz: «Il Napoli scuote la gerarchia europea cementata da denaro e tradizione» “Gioca un calcio migliore rispett… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale CdS – Napoli, De Laurentiis blinda Kim: lo vuole il Manches… - Paolo1926_ : RT @GianmarcoGio: Thierry #Henry elogia il #Napoli: “Nessuno in Serie A è al loro livello. Amo vederli giocare, ma vorrei testarli in una p… -