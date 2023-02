Napoli, l’ex Zola: “La squadra azzurra ha qualità e personalità” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gianfranco Zola, che ha indossato la maglia azzurra tra il 1989 e il 1993 collezionando 32 reti in 108 presenze, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video. l’ex centravanti del Napoli ha parlato della bella vittoria degli azzurri in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, gara terminata sul punteggio di 0-2: “Gli azzurri hanno portato a casa una vittoria importante su un campo difficile come quello del club tedesco, ma a stupire non è stato il risultato, ma il modo in cui è arrivato, giocando bene, con personalità e qualità. Sicuramente la squadra azzurra fa parlare molto bene di sé”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gianfranco, che ha indossato la magliatra il 1989 e il 1993 collezionando 32 reti in 108 presenze, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video.centravanti delha parlato della bella vittoria degli azzurri in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, gara terminata sul punteggio di 0-2: “Gli azzurri hanno portato a casa una vittoria importante su un campo difficile come quello del club tedesco, ma a stupire non è stato il risultato, ma il modo in cui è arrivato, giocando bene, con. Sicuramente lafa parlare molto bene di sé”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

