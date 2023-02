Napoli, il report dell’allenamento odierno: aggiornamento condizioni Raspadori (Di giovedì 23 febbraio 2023) La SSC Napoli ha pubblicato il consueto report sull’allenamento odierno con aggiornamento sulle condizioni di Raspadori L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 febbraio 2023) La SSCha pubblicato il consuetosull’allenamentoconsullediL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Siamo tornati in campo - sscnapoli : ?? Ultimo allenamento prima della partenza per Francoforte - sscnapoli : ?? La squadra è tornata in campo - cn1926it : Verso #EmpoliNapoli, ancora terapie per #Raspadori: domani rifinitura, poi la partenza - SIMONE4ESPOSITO : RT @sscnapoli: ?? Siamo tornati in campo -