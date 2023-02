Napoli, il bilancio del 2022: perdita di 52 milioni di euro, tutte le cifre (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il bilancio al 30 giugno 2022 del Napoli è stato chiuso con un rosso pari a 51,9 milioni di euro, un miglioramento rispetto allo scorso bilancio chiuso in perdita per 58,9 milioni di euro. Il Napoli ha avuto un fatturato di 175,9 milioni di euro, secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, con i costi che sono diminuiti a 241 milioni rispetto ai 306 del 2021. Dei dati davvero interessanti che stanno ad indicare come questo sia stato un anno di transizione per la società azzurra. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilal 30 giugnodelè stato chiuso con un rosso pari a 51,9di, un miglioramento rispetto allo scorsochiuso inper 58,9di. Ilha avuto un fatturato di 175,9di, secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, con i costi che sono diminuiti a 241rispetto ai 306 del 2021. Dei dati davvero interessanti che stanno ad indicare come questo sia stato un anno di transizione per la società azzurra. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

