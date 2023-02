Napoli, Galli: «Lo scudetto è cosa fatta, Spalletti mi ricorda…» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le parole di Giovanni Galli, ex portiere del Napoli, sulla stagione della squadra di Luciano Spalletti in Serie A Giovanni Galli ha parlato del Napoli a Il Mattino. PAROLE – «Questa squadra mi ricorda il Milan di Sacchi prima di tutto per la mentalità e l’atteggiamento. I ragazzi si stanno divertendo. E questo gli consente di fare meno fatica, o comunque di non accusarla. Te ne accorgi nei recuperi anche di 60 metri che fanno gli attaccanti dopo aver perso palla. Questo è lo spirito giusto. Tutto accade con velocità ed è bellissimo. Fino a qualche anno fa, se volevo vedere del bel calcio mettevo le partite di Liverpool e Manchester United: ora guardo il Napoli. Lo scudetto praticamente fatto, bisogna solo vedere con quanti punti di vantaggio lo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le parole di Giovanni, ex portiere del, sulla stagione della squadra di Lucianoin Serie A Giovanniha parlato dela Il Mattino. PAROLE – «Questa squadra mi ricorda il Milan di Sacchi prima di tutto per la mentalità e l’atteggiamento. I ragazzi si stanno divertendo. E questo gli consente di fare meno fatica, o comunque di non accusarla. Te ne accorgi nei recuperi anche di 60 metri che fanno gli attaccanti dopo aver perso palla. Questo è lo spirito giusto. Tutto accade con velocità ed è bellissimo. Fino a qualche anno fa, se volevo vedere del bel calcio mettevo le partite di Liverpool e Manchester United: ora guardo il. Lopraticamente fatto, bisogna solo vedere con quanti punti di vantaggio lo ...

