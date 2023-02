Napoli, Galli: “La squadra mi ricorda il Milan di Sacchi, se voglio vedere del bel calcio guardo gli azzurri” (Di giovedì 23 febbraio 2023) In un’intervista concessa all’edizione odierna del quotidiano Il Mattino Giovanni Galli, ex portiere noto per il suo passato tra Fiorentina, Milan e Napoli, ha parlato proprio della squadra azzurra e del suo straordinario rendimento: “Questa squadra mi ricorda il Milan di Sacchi, prima di tutto per la mentalità e l’atteggiamento. I ragazzi si stanno divertendo, e questo gli consente di fare meno fatica, o comunque di non accusarla. Te ne accorgi nei recuperi anche di 60 metri che fanno gli attaccanti dopo aver perso palla. Questo è lo spirito giusto. Tutto accade con velocità ed è bellissimo. Fino a qualche anno fa, se volevo vedere del bel calcio mettevo le partite di Liverpool e Manchester United: ora ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) In un’intervista concessa all’edizione odierna del quotidiano Il Mattino Giovanni, ex portiere noto per il suo passato tra Fiorentina,, ha parlato proprio dellaazzurra e del suo straordinario rendimento: “Questamiildi, prima di tutto per la mentalità e l’atteggiamento. I ragazzi si stanno divertendo, e questo gli consente di fare meno fatica, o comunque di non accusarla. Te ne accorgi nei recuperi anche di 60 metri che fanno gli attaccanti dopo aver perso palla. Questo è lo spirito giusto. Tutto accade con velocità ed è bellissimo. Fino a qualche anno fa, se volevodel belmettevo le partite di Liverpool e Manchester United: ora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanWorldForum : Galli:'Napoli come il Milan di Sacchi' Le dichiarazioni -) - CalcioNapoli24 : - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Galli: 'Prima vedevo Liverpool e United, ora guardo il Napoli per il bel calcio' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Galli: 'Prima vedevo Liverpool e United, ora guardo il Napoli per il bel calcio' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Galli: 'Prima vedevo Liverpool e United, ora guardo il Napoli per il bel calcio' -