Napoli e Milan sulla pista di Mahmoud Dahoud: svincolo dal Borussia Dortmund (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mahmoud Dahoud saluta il Borussia Dortmund con un addio inevitabile L'estate segnerà l'addio di Mahmoud Dahoud al Borussia Dortmund. Il centrocampista tedesco, che ha già dato prova della sua abilità dal 2017, raggiungerà la fine della stagione in Germania ma sarà poi libero di ripartire come una meteora, senza un contratto e senza una valutazione di mercato. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per diversi club, primo tra tutti l'Atletico Madrid. Secondo Ruhr Nachrichten, Napoli, Milan e Leicester non vorranno perdersi l'occasione di un calciatore che, altrimenti, avrebbe avuto un prezzo di 18 milioni di euro. Dahoud ha appena superato un infortunio alla spalla ma, anche se a ...

