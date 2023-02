Napoli, Drogba rivela: “Ho scritto ad Osimhen per dirgli una cosa importante” (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’ex centravanti del Chelsea e della Nazionale Ivoriana, Didier Drogba è intervenuto a Canal+ Sport svelando un retroscena sull’attaccante del Napoli, Victor Osimhen che non hai mai nascosto l’ammirazione per Drogba, ritenendolo suo idolo e mentore. A lui si ispira e da lui studia per migliorarsi, inoltre lo ritiene il bomber ideale e quello al quale poter un giorno somigliare per caratteristiche tecniche e non solo. L’ex bomber del Chelsea, lusingato dai complimenti, ha rivelato un retroscena: “So che Osimhen mi ha descritto come suo modello. Non ci siamo mai incontrati ma un giorno gli ho scritto facendogli i complimenti. Gli ho detto di continuare così“. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’ex centravanti del Chelsea e della Nazionale Ivoriana, Didierè intervenuto a Canal+ Sport svelando un retroscena sull’attaccante del, Victorche non hai mai nascosto l’ammirazione per, ritenendolo suo idolo e mentore. A lui si ispira e da lui studia per migliorarsi, inoltre lo ritiene il bomber ideale e quello al quale poter un giorno somigliare per caratteristiche tecniche e non solo. L’ex bomber del Chelsea, lusingato dai complimenti, hato un retroscena: “So chemi ha decome suo modello. Non ci siamo mai incontrati ma un giorno gli hofacendogli i complimenti. Gli ho detto di continuare così“. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NCN_it : Zola: “Osimhen come Drogba? Una caratteristica unica accomuna questi due giocatori” #Zola #intervista #Osimhen… - SeEarn : Zola: “Osimhen come Drogba? Una caratteristica unica accomuna questi due giocatori” #Zola #intervista #Osimhen… - salvione : Drogba rivela: 'Osimhen? Gli ho scritto per dirgli una cosa importante, e lui...' - sportli26181512 : #Drogba rivela: '#Osimhen? Gli ho scritto per dirgli una cosa importante, e lui...': Il bomber del Napoli si ispira… - NapoliFCNews : Osimhen, fisicità al servizio dei compagni: è difficile spostarlo come Drogba #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre -