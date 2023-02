Napoli | Carragher impressionato da Kvaratskhelia | “Il giocatore più interessante in Europa”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) “Penso chesia ilpiùin. La prossima stagione potremmo vederlo con la maglia del Real Madrid”. Jamie, opinionista di Champions League per l’emittente statunitense CBS Sports, è rimastodalla prestazione di Kvichanella gara d’andata contro l’Eintracht. L’ex difensore e colonna del Liverpool si sbilancia e prevede un futuro in una big europea nel futuro del calciatore georgiano. SportFace.

La prossima stagione potremmo vederlo con la maglia del Real Madrid", ha detto a CBS Sports. Naturalmente il presidente Aurelio De Laurentiis si augura che resti a il georgiano che ... L'ex giocatore del Liverpool Jamie: ' Credo sinceramente che sia uno dei giocatori più ... Anche Thierry Henry esalta il: ' Dopo le cessioni estive, nessuno si aspettava questi ...

e Carragher. Il francese ex Arsenal si è mostrato indeciso e infatti ha sottolineato l'assenza di un chiaro favorito. Per quanto riguarda invece l'ex Liverpool, pur dimostrando di gradire l'idea di un ...