Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Nantes, tre giganteschi striscioni d'insulti alla #Juve in curva: Il gesto dei tifosi francesi durante la gara di… - marcoconterio : Tre spunti da #NantesJuve 1) Di Maria alla Messi. D'altra categoria per la Serie A. 2) Pubblico del Nantes meravi… - CalcioNews24 : La #Juve supera il turno con un #DiMaria strepitoso ?? - MileTrecarichi : @loZibbo Paredes è stata una scelta tecnica a discapito di Rovella. Pogba è stato un errore perché aveva dei proble… - OdeonZ__ : Juve a un crocevia: come cambierà la stagione post Nantes, i tre possibili scenari -

... perché in questo torneo di seconda fila non c'è un giocatore più forte di Di Maria , cha preso di peso la squadra e l'ha portata oltre tutte le trappole che il, in dieci per oltrequarti ...I tifosi del, durante la gara di ritorno degli spareggi di Europa League , si sono resi protagonisti di un gesto d'odio contro la Juventus.

Europa League, Nantes-Juventus 0-3: la tripletta di Di Maria impallina i Canarini RaiNews

Diretta Nantes-Juve 0-3: decisiva la tripletta di Di Maria, bianconeri agli ottavi Corriere dello Sport

Nantes-Juventus 0-3, gol e highlights. Di Maria show, bianconeri qualificati agli ottavi Sky Sport

Diretta Nantes-Juventus ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Nantes-Juve, probabili formazioni Corriere dello Sport

I tifosi del Nantes, durante la gara di ritorno degli spareggi di Europa League, si sono resi protagonisti di un gesto d'odio contro la Juventus. La curva della squadra gialloverde ha esposto tre giga ...Il Nantes ha fatto tre tiri in porta, scaldando le mani a Szczesny e si è capito perché sia tredicesimo in Ligue 1 a 29 punti dalla capolista Psg. Invece, la trasferta francese è da incorniciare per ...