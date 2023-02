Nantes-Juventus | tifosi francesi lanciano oggetti in campo dopo il 2-0 di Di Maria

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Momenti di tensione durante, match di ritorno dei playoff di Europa League 2022/2023.il gol del 2-0 di Diinfatti ihanno lanciato alcuniin, tra cui una bottiglia. Questo ha portato a un’interruzione di qualche secondo da parte dell’arbitro Sanchez Martinez, che ha parlato con i giocatori delper evitare ulteriori escandescenze del pubblico locale. Il tifo deldel resto è noto per le sue intemperanze: infatti lo stadio “La Beaujoire” sarà chiuso al pubblico in occasione del match di quarti di finale di Coppa di Francia in programma settimana prossima contro il Lens. SportFace.

(Francia) - Cinque giri di lancetta sul cronometro, il Nantes, sospinto dai suoi tifosi, si è già affacciato un paio di volte dalle parti di Szczesny, poi crolla su un capolavoro di Di Maria. Il fuoriclasse argentino fresco campione del mondo, infatti, segna. Per le quote relative al passaggio del turno, la squadra di Allegri scende a 1,40, con il Nantes a 2,95.

La Juventus si porta subito in vantaggio allo Stade de la Beaujoire contro il Nantes. Al 5' Fagioli recupera il pallone nella metà campo avversaria e serve sulla destra Di Maria. Il Fideo calcia a giro.