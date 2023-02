Nantes-Juventus oggi in tv, Champions League 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ancora calcio europeo protagonista in questa settimana. Dopo aver ammirato Napoli ed Inter in Champions League, il giovedì è il turno del ritorno degli spareggi delle competizioni minori, Europa League e Conference League. Nella prima di queste c’è la Juventus, che allo Stadio della Beaujoire sfiderà il Nantes dopo l’1-1 della partita di andata, risultato assai pericoloso per gli uomini di Massimiliano Allegri. I bianconeri vedono nell’Europa League come una possibile ancora di salvezza per la stagione, poiché il successo finale garantirebbe un accesso in Champions League da squadra di prima fascia. Bisognerà prima stare attenti ai transalpini, ma per la sfida di quest’oggi mister Allegri dovrà fare a meno ancora una ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ancora calcio europeo protagonista in questa settimana. Dopo aver ammirato Napoli ed Inter in, il giovedì è il turno del ritorno degli spareggi delle competizioni minori, Europae Conference. Nella prima di queste c’è la, che allo Stadio della Beaujoire sfiderà ildopo l’1-1 della partita di andata, risultato assai pericoloso per gli uomini di Massimiliano Allegri. I bianconeri vedono nell’Europacome una possibile ancora di salvezza per la stagione, poiché il successo finale garantirebbe un accesso inda squadra di prima fascia. Bisognerà prima stare attenti ai transalpini, ma per la sfida di quest’mister Allegri dovrà fare a meno ancora una ...

