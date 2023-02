Nantes-Juventus, le formazioni ufficiali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Riportiamo le formazioni ufficiali di Nantes-Juventus, gara valevole per il ritorno dei playoff di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro spagnolo José María Sánchez, coadiuvato come assistenti dai connazionali Cabañero e Prieto, e dal quarto uomo Gonzáles Fuertes. VAR e AVAR saranno rispettivamente Martínez Munuera e Iglesias Villanueva. Calcio d’inizio ore 18:45 allo Stade de la Beaujoire. Dopo il pareggio per 1-1 della scorsa settimana, Nantes e Juventus si ritrovano questo pomeriggio per strappare il pass per il prossimo turno. Nonostante gli sfavori del pronostico, nella partita d’andata la squadra guidata da Antoine Kombouare è riuscita ad uscire dall’Allianz Stadium con un pareggio d’oro. La rete su sviluppi di contropiede di Blas è servita a ridare maggiore fiducia in ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Riportiamo ledi, gara valevole per il ritorno dei playoff di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro spagnolo José María Sánchez, coadiuvato come assistenti dai connazionali Cabañero e Prieto, e dal quarto uomo Gonzáles Fuertes. VAR e AVAR saranno rispettivamente Martínez Munuera e Iglesias Villanueva. Calcio d’inizio ore 18:45 allo Stade de la Beaujoire. Dopo il pareggio per 1-1 della scorsa settimana,si ritrovano questo pomeriggio per strappare il pass per il prossimo turno. Nonostante gli sfavori del pronostico, nella partita d’andata la squadra guidata da Antoine Kombouare è riuscita ad uscire dall’Allianz Stadium con un pareggio d’oro. La rete su sviluppi di contropiede di Blas è servita a ridare maggiore fiducia in ...

