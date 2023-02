Nantes-Juventus, gol incredibile di Di Maria: tiro a giro meraviglioso (VIDEO) (Di giovedì 23 febbraio 2023) E’ un gol semplicemente bellissimo quello di Angel Di Maria dopo appena quattro minuti in Nantes-Juventus. L’argentino si inventa un tiro a giro di prima intenzione dallo spigolo dell’area di rigore, una prodezza balistica che si insacca all’angolino battendo Lafont. Gol meraviglioso, 0-1 e bianconeri al momento qualificati agli ottavi, in alto ecco il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) E’ un gol semplicemente bellissimo quello di Angel Didopo appena quattro minuti in. L’argentino si inventa undi prima intenzione dallo spigolo dell’area di rigore, una prodezza balistica che si insacca all’angolino battendo Lafont. Gol, 0-1 e bianconeri al momento qualificati agli ottavi, in alto ecco ildel gol. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : L'allenatore del #Nantes #Kombouarè in conferenza: 'Se la #Juventus perde contro di noi è ridicola' - ActuFoot_ : ?? BUUUUUUUUUUTT DE DI MARIA !!! ???? NANTES ???? 0-1 ???? JUVENTUS - GiovaAlbanese : #Chiesa e #Pogba non partono per Nantes, c'è #Barrenechea dalla #NextGen ? #Juventus #NantesJuve #UEL - laserbe692 : RT @ActuFoot_: ?? BUUUUUUUUUUTT DE DI MARIA (SP) !!! ???? NANTES ???? 0-2 ???? JUVENTUS - BianconeriZonEs : DOBLETE DEL FIDEO GOOOOL DE LA JUVE Nantes 0 - Juventus 2 -