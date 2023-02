Nantes-Juventus, Europa League: probabili formazioni e diretta TV (Di giovedì 23 febbraio 2023) Questo pomeriggio alle 18.45, allo Stade de la Beaujoire, il Nantes ospita la Juventus nella gara di ritorno dei playoff di accesso agli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dall’1-1 dell’andata, con Blas che aveva risposto a Vlahovic, e dunque tutto quanto si deciderà proprio nella giornata odierna. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Nantes-Juventus. Il momento del Nantes Il Nantes in Europa League ha chiuso la sua fase a gironi al secondo posto del gruppo G con 9 punti, dietro al Friburgo che ha dominato il gruppo, imponendosi con 14 punti. In Ligue 1 invece la squadra francese sta faticando non poco, come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Questo pomeriggio alle 18.45, allo Stade de la Beaujoire, ilospita lanella gara di ritorno dei playoff di accesso agli ottavi di finale di. Si riparte dall’1-1 dell’andata, con Blas che aveva risposto a Vlahovic, e dunque tutto quanto si deciderà proprio nella giornata odierna. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento delIlinha chiuso la sua fase a gironi al secondo posto del gruppo G con 9 punti, dietro al Friburgo che ha dominato il gruppo, imponendosi con 14 punti. In Ligue 1 invece la squadra francese sta faticando non poco, come ...

