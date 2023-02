Nantes-Juventus, Bremer: “Ho visto il gol di Gvardiol, era uguale al rigore non dato all’andata” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Ho rivisto il gol di ieri di Gvardiol, era uguale al mio episodio in cui non c’è stato dato il rigore, se non la toccava di mano era gol”. Gleison Bremer è carico e schiuma rabbia a pochi minuti dal match in casa del Nantes, sfida da dentro o fuori per la Juventus. Così come fatto da molti tifosi e opinionisti, anche il difensore brasiliano ha equiparato quanto visto all’andata rispetto al gol di ieri in Lipsia-Manchester City. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Ho riil gol di ieri di, eraal mio episodio in cui non c’è statoil, se non la toccava di mano era gol”. Gleisonè carico e schiuma rabbia a pochi minuti dal match in casa del, sfida da dentro o fuori per la. Così come fatto da molti tifosi e opinionisti, anche il difensore brasiliano ha equiparato quantorispetto al gol di ieri in Lipsia-Manchester City. SportFace.

