Nantes-Juve | Allegri si gioca il futuro

(Di giovedì 23 febbraio 2023) La situazione legata alla panchina di Massimilianoin vista della gara trantus. I dettagli «No, non ci sisolo l’accesso all’Europa League». Inizia così, con la definizione della posta in palio, l’articolo di Fabio Riva su Tuttosport a proposito die prosegue nell’analisi: «Questa sera nella sfida di ritorno dei playoff, in casa del, ci si gioco molto, molto di più. Massimiliano, in particolar modo, siparecchio più del previsto. Siil passato, ad esempio: e quello status di corazzata europea che proprio lui, a dispetto di tutto e tutti, aveva (ri)costruito attorno allantus. E siil ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Gli ottavi di Europa League in palio a Nantes, Allegri spinge la Juve: “Come una finale” ???? - DiegoDeLucaTwit : I tifosi del Nantes urlano 'Serie B! Serie B!' allo Stadium. A livello internazionale viene percepita la reale enti… - tuttosport : Scempio arbitrale e Juve lenta, i tifosi meritano di più ???? Il commento alla partita del direttore… - VELOSPORT1960 : - Eurosport_IT : Edicola #23febbraio: Juve, nel caso in cui partisse Vlahovic, l'erede perfetto potrebbe realmente essere Hojlund -

- Juventus 2 (quota 1,85) Roma - Salisburgo 1 (1,70) Manchester United - Barcellona gol/over (1,97) Monaco - Leverkusen gol/over (1,80) PSV - Siviglia gol/over (2,00) Cinquina da 22,3 volte la ...Oggi alle 18.45 la sfida di Europa League tra. Ecco la probabile formazione di ...

Nantes-Juve: Allegri sul passaggio del turno, Pogba, Chiesa e Locatelli Tuttosport

Nantes-Juventus, le probabili formazioni Sky Sport

Nantes-Juve, le PROBABILI FORMAZIONI e dove vedere la partita ilBianconero

Juve, a Nantes la vittoria vale il futuro. Kean favorito, Vlahovic in panchina La Gazzetta dello Sport

Nantes-Juve, Kombouaré: “Se loro perdono fanno una figuraccia”. Poi la battuta su Deschamps Tuttosport

In casa Juventus si chiedono tutti quando tornano in campo Federico ... La squadra bianconera è pronta a scendere in campo di nuovo in Europa, nei Playoff d’Europa League contro il Nantes per ...Oggi la Juventus cerca il pass per gli ottavi di finale di Europa League. In programma la gara di ritorno dei play-off. Si riparte dall’1-1 dell’Allianz Stadium. La sfida Nantes-Juventus è in ...