Nantes-Juve 0-2 LIVE: palo di Kostic (Di giovedì 23 febbraio 2023) Allo Stade de la Beaujoire, il match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Nantes e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stade de la Beaujoire, Nantes e Juve si affrontano nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Allo Stade de la Beaujoire, il match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stade de la Beaujoire,si affrontano nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : #Kombouarè ha ragione quando parla di 'figuraccia' #Juve se dovesse uscire col #Nantes. La campagna Champions è già… - DiegoDeLucaTwit : I tifosi del Nantes urlano 'Serie B! Serie B!' allo Stadium. A livello internazionale viene percepita la reale enti… - tuttosport : Scempio arbitrale e Juve lenta, i tifosi meritano di più ???? Il commento alla partita del direttore… - Er_Libanese7 : ha preso più pali la Juve in 2 partite col Nantes che io in discoteca nel mio prime - ilmattoMat : Buona #juve, ottimo #dimaria, #nantes assente in questo primo tempo. #NantesJuventus -