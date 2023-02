My Spy 2 | Dave Bautista e Anna Faris nel sequel del film

(Di giovedì 23 febbraio 2023) My Spy, pellicola d'azione arrivata su Amazon Prime Video nel 2020, torna sugli schermi con unche ritrovaal centro della scena eal suo fianco. My Spy, ild'azione approdato nel 2020 su Amazon Prime Video, ritrovanel suo. Accanto all'attore nella pellicola intitolata My Spy: The Eternal City ci sarà anche, Craig Robinson e Flula Borg si uniscono al cast del secondo capitolo di My Spy. Accanto a loro, come riportato da The Hollywood Reporter ci saranno Billy Barratt, Taeho K, Nicola Correia-Damude, Noah Dalton Danby e Devere Rogers. Torneranno in My Spy: The Eternal City ...

GianlucaOdinson : My Spy, annunciato il titolo ufficiale del sequel! Tornerà anche Dave Bautista

Torneranno in My: The Eternal CityBautista nei panni dell'agente della CIA JJ, Chloe Coleman, Kristen Schaal e Ken Jeong. Myporta sullo schermo la storia di JJ, interpretato da...... su Prime dal 10 febbraio, è invece la seconda regia diFranco , che dirige sua moglie Alison ... Il Trailer Ufficiale del Film - HD Sono già sul servizio i quattro film della saga- thriller ...

My Spy, pellicola d'azione arrivata su Amazon Prime Video nel 2020, torna sugli schermi con un sequel che ritrova Dave Bautista al centro della scena e Anna Faris al suo fianco.The streaming giant recently confirmed that “My Spy: The Eternal City” will feature the return of Dave Bautista, Ken Jeong, Chloe Coleman, Kristen Schaal and director Peter Segal, who has previously ...