Muso Ferrari si schiaccia durante i test in Barhein, sembra che non sia volontario | Foto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Muso Ferrari durante test f1 in Bahrein si è schiacciato. Gli ottimi tempi in pista della SF-23, al debutto quest'oggi nelle prime prove ufficiali della stagione di Formula 1, potrebbero rapidamente passare in secondo piano. I fan più attenti hanno infatti riscontrato un'anomalia piuttosto sorprendente, che potrebbe aprire scenari negativi per il team di Maranello.

