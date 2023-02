Musica, l’indiscrezione di Variety: Paul Mccartney e Ringo Starr nel nuovo album dei Rolling Stones (Di giovedì 23 febbraio 2023) A quasi 60 anni dal primo incontro i Rolling Stones e i due Beatles sopravvissuti potrebbero riunirsi in un nuovo album della band di Mick Jagger, il primo da ‘A Bigger Bang’ del 2005. Lo riferisce Variety citando fonti che testimoniano che Paul Mccartney ha registrato parti di basso per un prossimo progetto dei Rolling Stones prodotto da Andrew Watt. Anche Ringo Starr dovrebbe suonare nell’album il cui titolo non è ancora stato annunciato. Le sessioni di registrazione si sono svolte a Los Angeles nelle ultime settimane e, anche se non è chiaro quali tracce verranno tagliate o se Mccartney e Starr suoneranno nello stesso brano o in canzoni diverse, la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) A quasi 60 anni dal primo incontro ie i due Beatles sopravvissuti potrebbero riunirsi in undella band di Mick Jagger, il primo da ‘A Bigger Bang’ del 2005. Lo riferiscecitando fonti che testimoniano cheha registrato parti di basso per un prossimo progetto deiprodotto da Andrew Watt. Anchedovrebbe suonare nell’il cui titolo non è ancora stato annunciato. Le sessioni di registrazione si sono svolte a Los Angeles nelle ultime settimane e, anche se non è chiaro quali tracce verranno tagliate o sesuoneranno nello stesso brano o in canzoni diverse, la ...

