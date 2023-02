Murales Ugo Russo, sarà il comitato Verità e Giustizia a rimuoverlo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutisarà il comitato “Verità e Giustizia per Ugo Russo” a rimuovere il Murales che ritrae ai Quartieri Spagnoli di Napoli il 15enne ucciso da un carabiniere la notte tra il 29 febbraio e il primo marzo del 2020, mentre, armato di una replica di una pistola, tentava di rapinare, con un complice, l’orologio Rolex del militare. A comunicarlo è lo stesso padre del ragazzo, Vincenzo Russo, nel corso di un incontro con la stampa convocato in piazza Parrocchiella ai Quartieri Spagnoli, dove il ritratto del giovane fu realizzato sull’onda della commozione dalla street artist Leticia Mandragora. L’enorme ritratto – criticato da molti perché ritenuto un omaggio alla delinquenza realizzato abusivamente – è finito al centro di un contenzioso legale che ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiilper Ugo” a rimuovere ilche ritrae ai Quartieri Spagnoli di Napoli il 15enne ucciso da un carabiniere la notte tra il 29 febbraio e il primo marzo del 2020, mentre, armato di una replica di una pistola, tentava di rapinare, con un complice, l’orologio Rolex del militare. A comunicarlo è lo stesso padre del ragazzo, Vincenzo, nel corso di un incontro con la stampa convocato in piazza Parrocchiella ai Quartieri Spagnoli, dove il ritratto del giovane fu realizzato sull’onda della commozione dalla street artist Leticia Mandragora. L’enorme ritratto – criticato da molti perché ritenuto un omaggio alla delinquenza realizzato abusivamente – è finito al centro di un contenzioso legale che ha ...

