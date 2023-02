MUR: Concorso per Collaboratore Tecnico VI Livello (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha Bandito un Concorso Pubblico per la selezione di 1 Collaboratore Tecnico VI Livello, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da assegnare all’Istituto per la microelettronica e microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso la sede di Catania. Viene prevista assunzione con contratto a tempo determinato. La Città di Catania, meraviglioso scorcio di terra, tra cielo e mare, dove l’Etna mostra tutta la sua presenza, cerca un Collaboratore Tecnico VI Livello. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, in cooperazione con il CNR selezionano una Figura Professionale esperta come indispensabile supporto per studi di ricerca finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha Bandito unPubblico per la selezione di 1VI, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da assegnare all’Istituto per la microelettronica e microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso la sede di Catania. Viene prevista assunzione con contratto a tempo determinato. La Città di Catania, meraviglioso scorcio di terra, tra cielo e mare, dove l’Etna mostra tutta la sua presenza, cerca unVI. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, in cooperazione con il CNR selezionano una Figura Professionale esperta come indispensabile supporto per studi di ricerca finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. ...

